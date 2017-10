La polemica sulla Legge Elettorale si sposta sui social

Il Rosatellum 2.0 sta scatenando un enorme polverone mediatico non solo tra i vari schieramenti politici, ma si sta allargando anche sui social. Il seme della discordia è un vecchio tweet postato dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi che, in merito alla Legge Elettorale, nel 2014 scriveva: “Le regole si scrivono tutti insieme, se possibile. Farle a colpa di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato”.

Queste parole si sono rivelate un boomerang per il Partito Democratico e Forza Italia colpevoli, secondo il Movimento Cinque Stelle, di voler applicare una Legge Elettorale a senso unico. Per i grillini l’intenzione è chiara: la maggioranza vuole far approvare un provvedimento senza interpellarli. Per questo, sui social, è stato ripescato il vecchio tweet di Renz. Se il dialogo e l’apertura politica valeva in passato, dovrebbero esserci le stesse condizioni anche oggi.

La nuova Legge Elettorale è stata riscritta da Emanuele Fiano, esponente del PD, che proprio in queste ore si è trovato al centro di un bersaglio mediatico in merito a certe sue dichiarazioni. “Non abbiamo mai pensato alla fiducia”: con queste parole aveva lasciato intendere che il testo della legge andava bene così come era stato pensato. Escludendo, quindi, quanto invece è effettivamente avvenuto in queste ore.

Inoltre sempre Fiano aveva escluso che il governo potesse blindare il testo della legge elettorale, cosa che sembra stia per accadere. Questa serie di dichiarazioni, insieme al tweet di Renzi, hanno scatenato le ire di partiti come la Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle, che si sentono esclusi dal dibattito democratico.

Anche il Presidente Paolo Gentiloni è intervenuto nel merito spiegando che, per quanto riguarda il Rosatellum, il Governo non sarebbe stato l’attore principale. Parole smentite da quanto sta avvenendo e che, sui social, hanno causato i post di utenti scontenti che invocano a un utilizzo maggiore della democrazia su argomenti importanti come la nuova Legge Elettorale.

Con le votazioni alle porte il Rosatellum è diventato l’argomento più conteso tra maggioranza e opposizione e che potrà decidere l’esito delle prossime elezioni. Nel programma DiMartedì, andato in onda ieri, anche Luigi Di Maio è stato chiaro: il Movimento Cinque Stelle non intende trattare sulla nuova Legge Elettorale e non sono previste nessun tipo di alleanze politiche.

Dopo la fiducia ottenuta alla Camera, Beppe Grillo sul suo blog ha definito il Rosatellum una legge infame e che i cittadini devono ribellarsi di fronte a queste ingiustizie. Per il leader pentastellato a farne le spese saranno i nostri figli, ma ora tutto è in mano del Presidente Mattarella che dovrà firmare questo provvedimento. Riuscirà a placare le polemiche?

