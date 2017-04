“La spada resta pronta”: con queste parole Pence avverte la Corea

La tensione tra Stati Uniti d’America e Corea del Nord non tende minimamente a scemare in questi giorni e i rapporti tra i due paesi stanno diventando, di giorno in giorno, sempre peggiori. Dall’invio della portaerei americana in direzione nord Corea, alle dichiarazioni del viceministro degli interni di Pyongyang, sembra che nessuno tra i due stati sia pronto a fare un decisivo e quantomai saggio passo indietro.

A infuocare ancor più gli animi è arrivata anche una dichiarazione del vicepresidente americano Mike Pence che, durante un discorso fatto alle truppe giapponesi e statunitensi che si trovano sulla Ronald Regan, ha dichiarato “Gli Stati Uniti d’America cercheranno sempre la pace, ma sotto la presidenza di Donald Trump lo scudo resta in guardia e la spada resta pronta”. Il vicepresidente ha poi continuato affermando che gli USA risponderanno a qualsiasi tipo di attacco verrà loro sferrato, sia esso fatto con armi “convenzionali” o nucleari e che, succeda quel che succeda, la guerra la vinceranno loro.

Intanto anche dal versante nordcoreano non sembrano arrivare segnali di distensione: a Pyongyang alcuni esponenti politici hanno apertamente dichiarato che la Corea del Nord è intenzionata a compiere test nucleari con scadenza settimanale e che sono pronti alla guerra.

Come evolverà da qui al prossimo futuro la situazione? Questo, purtroppo, non c’è ancora dato saperlo, anche se gli attriti tra i due stati sembrano farsi sempre più forti; c’è da sperare solamente che uno dei due capi possa decidere di fare finalmente un passo indietro, al fine di scongiurare l’ennesima guerra.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ansa.it, globalist.it]

[foto: huffingtonpost.com]