Lega Nord: condannati Bossi padre, il figlio Renzo e l’ex tesoriere Belsito

Il giudice accoglie le richieste del pm e condanna il fondatore della Lega. L’ex leader della Lega Nord, Umberto Bossi, suo figlio Renzo e l’ex tesoriere del partito, Francesco Belsito, sono stati condannati dal Tribunale di Milano rispettivamente a 2 anni e 3 mesi e una multa da 800 mila euro, 1 anno e 6 mesi e 2 anni 6 mesi. L’ex leader della Lega Nord è stato condannato perché tra il 2009 e il 2011 avrebbe fatto fronte a diverse spese personali con i soldi dei rimborsi elettorali del partito.

Al centro del processo le presunte spese personali coi rimborsi elettorali della Lega.Tra le spese c’è anche quella che, quando scoppiò l’inchiesta, fece più scalpore, ovvero le spese per la laurea conseguita in Albania dal figlio del Senatur, Renzo, detto anche il “Trota”. Il secondogenito di Bossi dovrà pagare anche un’ammenda di 500 mila euro.

Renzo Bossi ha commentato così la sentenza: “Ci aspettavamo questa condanna, ma andiamo avanti. La Lega non mi ha pagato né le multe né la laurea in Albania”. Riccardo Bossi, altro figlio del fondatore della Lega, è stato condannato con il rito abbreviato a un anno e otto mesi per appropiazione indebita.

Matteo Salvini: “un’altra era politica”. L’attuale segretario della Nord, Matteo Salvini, nel commentare la sentenza, ha affermato: “La condanna a Bossi? Dispiace dal punto di vista umano. Fa parte però di un’altra era politica. La Lega ha rinnovato uomini e progetti”.

Francesco Belsito, l’ex tesoriere, tornerà già oggi in aula, stavolta davanti al Tribunale di Genova, per affrontare un altro processo sui fondi della Lega Nord.

(Foto: LaPresse)