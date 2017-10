Legge di Bilancio 2018: ecco le novità

Sono circa 20 miliardi i soldi impiegati per la Legge di Bilancio del 2018, che nella mattinata del 16 ottobre il Consiglio dei Ministri dovrà varare. Si tratta di una manovra efficace e compatta, secondo quanto dichiarato da Carlo Padoan e molte clausole adoperate comporteranno l’eliminazione delle parte di salvaguardia che potrebbe comportare l’aumento dell’Iva.

La legge di Bilancio è attesa in Parlamento per il 20 ottobre dove verrà votata. Si è cercato di fare poche manovre ma abbastanza grandi per apportare dei miglioramenti alla società italiana, diminuire la povertà e risollevare il Paese dalla crisi economica, per farlo ripartire e far tirare agli italiani un sospiro di sollievo. La manovra più importante è quella che comprende i 338 milioni che dovranno eliminare il 50% dei contributi a carico delle aziende che decidono di assumere i giovani a tempo indeterminato. Ancora si sta discutendo per individuare la fasce di età dei giovani interessati e lo sconto potrà essere fissato o su 4030 euro all’anno oppure su 3250 euro. Si tratta pur sempre di un sospiro per le aziende. Tale manovra potrà interessare gli under 29 o 32, anche se per questo primo anno forse si farà un’eccezione prevedendo degli sgravi fiscali per le aziende che assumono gli under 35. Si tratta di un’importante novità che potrebbe far sperare molti ragazzi che lavorano a progetto oppure con contratti a breve termine, vivendo così in una situazione di costante attesa oltre che di precariato.

Molto importante è anche la parte dedicata alla lotta alla povertà, per la quale sono stati stanziati circa 600 milioni per il 2018 e circa 900 per l’anno successivo. Tale intervento vedrà coinvolte molte famiglie in difficoltà. Purtroppo tale parte della manovra potrà non avere spazio nel testo iniziale ma il governo promette che si farà con la discussione della legge di bilancio in Parlamento. Verrà ridotto il ticket delle ricette specialistiche, in base all’esame da effettuare. Per i condomini è previsto l’ecobonus che verrà stabilizzato per cinque anni e si avrà uno sconto fiscale per tutto il 2018 del 50% e riguarda le caldaie. Una novità molto importante sarà il bonus per la cultura per tutti i giovani nati nel 2000 e tali stanziamenti comprendono circa 290 miliardi. Buone notizie anche per i dipendenti statali che attendono il rinnovo contrattuale, con un aumento al mese di 85 euro. Per quanto riguarda la scuola sono previste nuove assunzioni di bidelli per colmare la lacune presenti nelle scuole italiane. Si tratta di una legge di bilancio innovativa che comporterebbe un aumento del benessere della popolazione.

