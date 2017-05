Legge elettorale, Salvini: “No inciuci Pd-FI, stabiliamo data del voto”

La legge elettorale è sempre un terreno dis contro tra i vari partiti politici. La commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha adottato il cosiddetto Rosatellum, presentato dal Partito democratico, come testo base per la legge elettorale. Matteo Salvini, da poco riconfermato alla leadership della Lega Nord, non vede di buon occhio un eventuale accordo Pd-Forza Italia: “Vedo che Renzi e Berlusconi tornano a trovarsi d’accordo, ma pur di far votare gli italiani ci va bene anche quello. La legge elettorale può essere l’anticamera dell’inciucio Pd-FI, quindi chiederemo agli italiani un voto chiaro per evitare questi minestroni”.

Per votare in autunno bisogna chiudere la legge elettorale in 15 giorni in Parlamento. Salvini, parlando di un possibile incontro con Berlusconi, ha affermato che “non c’è bisogno di vedersi: stabiliamo la data del voto degli italiani, tutto il resto viene dopo”. Il segretario della Lega Nord sottolinea la necessità, se si vuole andare al voto al più presto, di procedere a passo svelto: “se si vuole andare a votare in autunno significa che in 15 giorni bisogna votare la legge elettorale, quindi non faremo ostruzionismo, altrimenti si tira a campare”. Entro venerdì 26 maggio scadrà il termine per presentare emendamenti in commissione e da lunedì prossimo inizieranno le votazioni.

(Fonte: ansa.it)

(Foto: La Zanzara – Il Sole 24 Ore)