Macron è il nuovo Presidente della Francia: “Stupiremo il mondo”

Alla fine Macron ha vinto e lo ha fatto in maniera netta, distaccandosi dalla sua avversaria, la candidata della destra Marine Le Pen, di quasi 10 milioni di voti. Il livello di astensione è stato piuttosto alto questa volta: l’astensione ha raggiunto il picco del 24,95% e si sono contate circa 4 milioni di schede annullate.

Il candidato europeista ha ora davanti a sé un lungo cammino, nel corso del quale dovrà riportare il suo Paese a una ripresa economica solida, proponendo politiche sociali che possano convincere un po’ tutto l’elettorato.

Come di consueto, dopo la vincita, il politico si è congratulato con la sua avversaria, la sconfitta Le Pen, alla quale ha detto:

“Mi rivolgo a tutti voi, qualunque sia stata la vostra scelta. Non nego le difficoltà economiche, sociali, l’abbattimento morale . In questo momento voglio rivolgere il mio saluto repubblicano al mio avversario, la signora Le Pen”.

Macron ha poi continuato dicendo:

“Avete scelto di essere audaci e continueremo ad esserlo, audaci, perché è quello che il mondo si aspetta da noi. Si aspetta che la Francia sia la Francia. Stasera la Francia ha vinto, stupiremo il mondo. Dovremo costruire una maggioranza di cambiamento. E avrò ancora bisogno di voi. Non cederemo, conosco il fervore che vi anima, so quello che vi devo. Non cederemo alla paura e alle menzogne. Non cederemo all’ironia. Vi servirò con forza e in nome del nostro motto: libertà, uguaglianza e fratellanza. Viva la Francia”.