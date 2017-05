Marine Le Pen ammette la sconfitta: “I francesi hanno scelto la continuità”

In Francia ha vinto “la continuità”, queste le prime parole pronunciate dalla leader del Front National, subito dopo aver ammesso la sua sconfitta alla corsa per l’Eliseo. Marine Le Pen si è subito congratulata con il neo eletto presidente Emmanuel Macron: “Ho telefonato a Macron per congratularmi con lui e per augurargli ogni successo”.

Il Front National ha raggiunto “un risultato storico”. Il risultato raggiunto dal Front national, ha affermato Le Pen, “pone il fronte patriottico come prima forza d’opposizione. Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il loro voto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e hanno fatto una scelta coraggiosa e fondamentale”.

Lo sguardo è ora puntato sulle legislative di giugno. Il prossimo, importante, appuntamento elettorale è con le elezioni legislative di giugno 2017: “Sarò alla testa di questa battaglia per difendere l’indipendenza, la libertà, la prosperità della Francia”, ha sottolineato la leader del Front National. Le Pen ha proposto anche “di trasformare il movimento in una nuova forza politica, necessaria per risollevare il paese”.

(Fonte: www.huffingtonpost.it)

(Foto: La Stampa)