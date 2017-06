Matteo Salvini si fa un selfie con la miss musulmana Ahlam El Brinis

Salvini e l’autoscatto con la modella musulmana. Sta facendo il giro del web l’autoscatto che ritrare il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, con la modella padovana di origini marocchine, Ahlam El Brinis, già finalista per il concorso di Miss Italia. Il leader del Carroccio e la modella si sono scattati la foto nella discoteca Papeete di Milano Marittima. Ahlam El Brinis ha voluto lo scatto con Salvini e, una volta ottenuto, lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Sul social non sono mancate le molteplici condivisioni e commenti, questi ultimi spesso molto ironici.

Ahlam El Brinis è anche nota per aver fatto da testimonial alla campagna ideata dal consigliere comunale di Padova, Davide Meneghini, contro la violenza di genere. Proprio la modella aveva detto, riguardo la violenza contro le donne, di ricevere “continue offese, minacce e violenze verbali. Ma non mi arrendo, e dico alle ragazze musulmane nella mia situazione: denunciate chi vi vuole togliere la libertà”. La sua prorompente bellezza e il suo volerla esibire liberamente è stato motivo di attacco continuo da parte di “musulmani che non accettano che lei, donna musulmana, si senta libera di vestirsi come vuole e farsi fotografare in costume da bagno”. Chissà che lo scatto con il leader della Lega Nord Matteo Salvini non butti giù qualche altro muro di intolleranza.

(Fonte: www.agi.it)

(Foto: Il Gazzettino.it)