Piero Grasso lascia il Pd dopo la fiducia al Rosatellum

Piero Grasso lascia il gruppo del Partito democratico. Sono trascorse solo poche ore dall’approvazione in Senato, con la fiducia, della legge elettorale e il presidente della Camera più alta della Repubblica comunica al capogruppo Luigi Zanda la sua decisione di lasciare il gruppo del Partito democratico. Il presidente Grasso ha dichiarato che “politicamente e umanamente la misura è colma”. La scelta di lasciare il gruppo del Pd giunge poco dopo l’approvazione del Rosatellum con cinque voti di fiducia nell’Aula di palazzo Madama da lui presieduta. Per Zanda, questa decisione, arriva come “inaspettata e non prevedibile”.

Le motivazioni. Il presidente Grasso, come riportano tutti i giornali questa mattina, ha motivato così tale decisione: “Non mi riconosco più nel merito e nel metodo di questo Pd, vedo comportamenti che imbarazzano le istituzioni e ne minano la credibilità e l’indipendenza. Non mi riconosco nemmeno nelle sue prospettive future”. Grasso, prima che la legge arrivasse al Senato, aveva cercato di evitare i voti di fiducia sul Rosatellum al fine di seguire l’iter ordinario votando i circa 200 emendamenti già presentati. Proprio sulla questione della fiducia, utilizzata più volte dai governi, e non poco da quello a guida Renziana, aveva affermato nei giorni scorsi ai vertici del Pd: “La fiducia va evitata, è una forzatura che svuota il ruolo e le funzioni del Senato”.

(Foto: gds.it)