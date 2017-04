Presidenziali francesi: il ballottaggio sarà tra Le Pen e Macron

Le elezioni presidenziali in Francia sono viste con grande attenzione dall’Europa intera: il clima di incertezza politica e il crescente malcontento tra la popolazione, potrebbe infatti portare i nostri cugini d’oltralpe a seguire le orme della Gran Bretagna, uscita dall’Unione. La vittoria di Le Pen potrebbe rendere questo panorama ancor più “vicino”, poiché facente parte della destra.

La donna, avendo ricevuto 21,4% dei voti (pari a un totale di 7.658.854 preferenze), ha avuto accesso al ballottaggio, nel quale dovrà sfidare il centrista Macron, che per ora si trova in testa ai sondaggi, con il 23,9%, pari al 8 milioni e 600 mila voti.

Il risultato raggiunto da Macron ha davvero dell’eclatante, non solo perché considerato da tutti -stampa compresa- un outsider, ma anche perché il giovane politico, fin’ora, non è riuscito a raccogliere le preferenze della sinistra francese, che sarebbero fondamentali per una schiacciante vittoria, contro la candidata avversaria.

Il giovane politico ha così commentato il risultato “Voglio costruire una maggioranza per governare e trasformare, composta da nuovi talenti, dove ognuno avrà il suo posto. Non chiederò loro da dove vengono ma se condividono il rinnovamento della nostra politica, la sicurezza del popolo francese, la riforma della società e il rilancio del progetto europeo”. Dall’altra parte Le Pen ha detto “”O si continua sul sentiero della totale deregulation o si sceglie la Francia. Ora si ha la possibilità di scegliere il vero cambiamento. Quello che propongo e’ un cambiamento vero e’ ora di liberare la nazione dall’elite arrogante che vuole decidere come dobbiamo comportarci. Perché si’, io sono la candidata del popolo”.

Per i risultati finali si dovrà attendere il 7 maggio 2017, data scelta per la votazione del ballottaggio e solo allora si saprà se la Francia sarà guidata dalla destra antieuropeista o dalle forze di centro, più moderate.

