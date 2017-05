Primarie PD: Matteo Renzi vince nuovamente

Assieme a Beppe Grillo, Matteo Renzi è uno dei leader politici che più hanno polarizzato l’opinione in Italia negli ultimi anni. La sua esperienza alla guida del Paese non è stata di certo delle più felici, tanto che il politico, come tutti sapranno, il 12 dicembre dello scorso anno ha rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio.

Nonostante ciò, la sua figura è rimasta di primaria importanza all’interno del Partito Democratico; a dimostrazione che quanto appena detto corrisponde alla realtà dei fatti, è arrivata la vittoria che l’ex sindaco di Firenze ha incassato alle primarie del PD. Non una semplice vittoria, ma di quelle schiaccianti: Renzi ha infatti guadagnato il 70% delle preferenze dei circa 2 milioni di votanti.

L’ex premier ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno votato, scrivendo “Grazie a tutte le amiche e gli amici che lavorano nel governo del Paese a iniziare da Gentiloni, a cui va tutto il sentimento della nostra vicinanza e amicizia. Ci attendiamo molto da tutti voi che lavorate nel governo e lavoreremo al vostro fianco con molta convinzione. Ho imparato che questo non è un partito personale. Quando centinaia di migliaia di persone votano, come si fa a dire che questo è il partito di una persona?”.

La sua figura ha riscosso enorme successo nelle regioni storicamente più vicine alla Sinistra italiana, vale a dire Toscana, Emilia Romagna e Umbria, con percentuali sempre superiori al 70%. Staccati gli altri in corsa, incluso il ministro Orlando, che ha chiamato Renzi per congratularsi.

Una seconda era Renzi avrà dunque inizio a breve? Per questo bisognerà attendere le prossime elezioni, per ora quel che è certo è che Renzi è tutt’altro che finito.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it, ilfattoquotidiano.it]

[foto: nanopress.it]