Referendum voucher e appalti: si vota il 28 maggio 2017

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l’indizione dei referendum popolari relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (i voucher)”. Entrambi sono stati promossi dalla Cgil e si terranno il 28 maggio 2017. Il governo è intenzionato a proseguire senza intervenire nuovamente in materia ed evitare così i referendum popolari.

Cgil: uso limitato dei voucher per evitare i referendum. Il sindacato guidato da Susanna Camusso ha chiesto una revisione dell’utilizzo dei voucher. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, la Camusso ha spiegato a quali condizioni sarebbe possibile evitare lo svolgimento dei referendum popolari (ed evitare così un gravoso dispendio di soldi pubblici). Per la Cgil i voucher andrebbero limitati soltanto all’utilizzo in ambito familiare e per “retribuire la prestazione occasionale di disoccupati di lunga durata, pensionati e studenti”. Per la Cgil, inoltre, la vendita dei voucher dovrebbe essere di esclusiva competenza dell’Inps. Il governo accoglierà queste richieste?

(Foto: L’Unità)