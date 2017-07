Salvini a Berlusconi: “Parliamo di programmi non di leadership”

Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, in un’intervista a La Stampa, affronta la questione della leadership del centrodestra e invita l’ex premier a confrontarsi sui programmi il prossimo 16 luglio a Piacenza: “E’ aperta a tutti. Inviterò Berlusconi e Giorgia Meloni. Chi vuole venire è benvenuto per parlare di programmi e non di leadership”.

La Lega è il primo movimento di centrodestra. Le ultime elezioni amministrative, per Salvini, parlano chiaro: “Gli elettori, grazie ai quali abbiamo vinto, sono tutti moderati paciosi e sorridenti, ma in tutti i comuni il primo movimento del centrodestra è la Lega”.

Centrodestra diviso su tasse, legge elettorale e immigrazione. Nell’intervista emergono poi le differenze tra la Lega e Forza Italia che vanno ben oltre il problema della leadership: “Berlusconi propone la tassa unica al 23%, ma così aiuti solo ricchi. Noi la vogliamo al 15% e abbiamo depositato in Parlamento una proposta. Quella di Forza Italia dov’é?”. La divisione interna emerge anche sul tema della legge elettorale, con Salvini favorevole al maggioritario: “metterebbe noi centrodestra, i 5 Stelle e il Pd sulla stessa linea di partenza. Poi chi avrà un voto in più governa. Con il proporzionalo invece si decide dopo il voto e ognuno può fare l’accordo che crede: con Renzi o con Grillo”. Sull’immigrazione ribadisce gli insuccessi dei governi targati Pd e non risparmia un’ultima stoccata ad Angelino Alfano, ex ministro degli Interni prima dell’arrivo di Minniti: “è meglio di Alfano, ma ci vuole poco, anche mio figlio avrebbe fatto meglio, ma è più bravo solo a parole. I fatti parlano chiaro: ne sono sbarcati il 20% in più”.

