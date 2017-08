Scontro alla Camera tra la Presidente Laura Boldrini e Alessandro Di Battista

Sono bastati pochi secondi ad Alessandro Di Battista, noto parlamentare del Movimento 5 Stelle, per farsi cacciare dall’aula durante una discussione sul tema dei vitalizi. Nel suo intervento il deputato grillino ha fatto notare di non condividere le parole della Presidente sulle modifiche al bilancio, ritenute “inammissibili” dalla Boldrini.

Per Di Battista il rischio che la legge sui vitalizi possa non essere votata e tornare nell’aula alla Camera è evidente. “Cosa ne sa se sarà approvata al Senato? E che non sarà modificata, annacquata? Lei si può prendere questa responsabilità?” ha incalzato il parlamentare grillino.

I toni utilizzati, evidentemente, non sono piaciuti alla Boldrini, che l’ha invitato più volte all’ordine e ad attenersi al tema del giorno e non giudicare il suo operato come Presidente. Nonostante l’avviso, Di Battista ha proseguito nel suo intervento ottenendo di farsi prima abbassare il microfono per poi essere espulso dall’aula.

Tutto questo ha suscitato, ed era prevedibile, la reazione sdegnata di alcuni parlamentari grillini presenti alla Camera. Immediata la replica di Alfonso Bonafede, che non solo ha difeso il collega, ma ha utilizzato parole dure nei riguardi della Boldrini. “Lei non è una maestra né la mamma dei deputati”, ha spiegato il pentastellato, scatenando la reazione della Boldrini: “Se lei non si rende conto che offende, questo è un problema serio”, ha precisato la Presidente.

Bonafede, però, è riuscito a proseguire nel suo intervento, a differenza di quanto successo a Di Battista, per poi attaccare la terza carica dello Stato proprio sul suo operato. “Presidente della Camera non si comprende in base a quale dinamiche”, ha concluso il grillino, suscitando l’ira della Boldrini che si è rivolta all’aula alzando anche lei i toni e ricordando a tutti di essere stata democraticamente eletta.

La querelle non è terminata, anzi, è proseguita, quando a intervenire è stato il leghista Davide Caparini. Nel suo discorso il parlamentare, pur utilizzando toni meno accesi dei suoi avversari politici, si è rivolto alla Boldrini ricordandole che, cacciando dall’aula Di Battista, non ha fatto altro che dargli visibilità e consenso. Non è un caso, infatti, che sul suo profilo Facebook, il grillino abbia condiviso il video del suo intervento alla camera, ottenendo migliaia di like e il consenso dei suoi elettori.

Insomma, che tra il Movimento 5 Stelle e la Boldrini non ci sia mai stato un grande feeling era noto a tutti, ma la reazione, da molti ritenuta davvero spropositata, della Presidente alla Camera sembra aver fatto un favore a Di Battista. Sarà anche il caldo di questi ultimi giorni ad aizzare gli animi, però gli esponenti della politica e delle alte cariche istituzionali dovrebbero evitare questi siparietti.

Una cosa è certa: quello dei vitalizi è un tema che sarà oggetto di aspri dibattiti perché è un argomento che suscita interesse tra quanti lo ritengono un diritto acquisito e, altri, che vorrebbero fosse meglio dipartito per evitare sprechi di denaro pubblico.

[Fonte articolo: corriere.it]

[Foto: lastampa.it]