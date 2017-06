Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi: “Sarebbe ottimo Premier”

Il prossimo presidente del Consiglio? Per Silvio Berlusconi è Mario Draghi. L’ex premier, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, ha parlato di Europa e delle prossime elezioni nazionali ed ha lanciato il nome di Mario Draghi come prossimo presidente del Consiglio. Per l’ex cavaliere, l’attuale presidente della Banca Centrale Europea “sarebbe un ottimo premier”.

Draghi presidente della Banca Centrale Europea grazie al Centrodestra. L’ex premier ricorda come sia stato il suo governo “ad ottenere per Mario Draghi la guida della Banca centrale europea, e non mi sono mai pentito di quella scelta”. Berlusconi conferma poi di avere “grande stima di lui, sarebbe un ottimo premier ma non credo sia interessato a lasciare il ruolo in Europa”.

Renzi vuole tornare a Palazzo Chigi ma Berlusconi farà di tutto per impedirglielo. Inoltre, l’ex premier, sembra togliere dal campo ogni possibilità di larghe intese per il prossimo governo dell’Italia: “Immagino che Matteo Renzi voglia tornare a Palazzo Chigi vincendo le elezioni. Noi ovviamente faremo tutto il possibile per evitarlo, perché vogliamo vincerle e portare a Palazzo Chigi un nostro candidato”.

(Fonte: www.quotidiano.net)

(Foto: Lettera43)