Silvio Berlusconi va all’asta per la croce Rossa Italiana

A cena con Silvio Berlusconi. L’ex premier mette all’asta la possibilità di pranzare con lui e portare con sé anche due amici o amiche. L’iniziativa rientra tra quelle lanciate attraverso il portale web CharityStars che utilizza personaggi famosi per metterli all’asta. Il ricavato dell’evento sarà diviso tra un 20% che rimarrà all’organizzazione e la restante parte che andrà in beneficienza. L’evento è previsto nella città di Milano.



Il ricavato del pranzo in beneficienza alla Croce Rossa. Il ricavato della cena a cui si presta a partecipare come testimonial d’onore Silvio Berlusconi andrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana. Nello specifico, l’incasso andrà rimpinguare i fondi destinati a sostenere l’emergenza post-terremoto in Abruzzo. Alle attività impegnate in queste zone andrà l’85% degli introiti dell’asta.

L’offerta base per pranzare con l’ex premier è partita da diecimila euro per poi salire a quota 17mila euro. Al momento, a contendersi a colpi di offerte il presidente Berlusconi, sono “Francesco G” e “romantycoon”. Chi si aggiudicherà il pranzo con Silvio Berlusconi?



(Foto: Il Post)