Le ultime settimane, politicamente parlando, sono state determinate dalle fortissime tensioni createsi tra Stati Uniti e Corea del Nord. La potenza occidentale per eccellenza, infatti, aveva inviato una portaerei nei mari coreani, azione che non è andata proprio giù al dittatore nord coreano, che ha in seguito minacciato di essere pronto anche a una guerra nucleare.

Dopo un susseguirsi di dichiarazioni al vetriolo, pare proprio che Trump abbia reputato corretto fare un passo indietro, aprendo a un incontro con Jong-Un. Un incontro, certo, che potrebbe avvenire solo laddove ci fossero le condizioni giuste: a confermarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti durante un’intervista rilasciata a Bloomberg; questo quanto dichiarato dal politico:

“Lo incontrerei assolutamente. Se per me fosse appropriato incontrarlo, lo farei assolutamente, sarei onorato di farlo. Se fosse, lo ripeto, nelle giuste circostanze. Ma lo farei. La maggior parte dei politici non lo direbbe mai, ma io lo dico: nelle giuste condizioni lo incontrerei.”

Un semplice mossa di astuzia politica? Non si sa, ciò che è certo è che questa apparente apertura nei confronti del piccolo stato asiatico giunge come una vera e propria manna dal cielo, specie per quei paesi, Cina, Russia e Corea del Sud che da sempre hanno cercato di placare gli animi. Se l’incontro si faccia o meno non è ancora certo, anche perché Kim Jong-Un non ha in alcun modo replicato all’intervista di Trump. Di certo un incontro ufficiale tra i due segnerebbe un momento storico, poiché la Corea del Nord è ormai da moltissimi anni un paese isolato che ha rapporti con poche altre nazioni.

Come andrà a finire la questione? Per ora non possiamo saperlo, dobbiamo limitarci ad osservare attentamente, sperando che le due nazioni possano fare un netto passo indietro e deporre le armi.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, lastampa.it, ilfattoquotidiano.it, corriere.it]

[foto: dailystar.co.uk]