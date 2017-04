Trump minaccia la Corea del Nord: flotta USA verso il paese guidato da Kim

Pare proprio che Donald J. Trump, presidente in carica degli Stati Uniti, abbia le idee chiare sul da farsi nei confronti della Corea del Nord: il pericolo rappresentato da Kim Jong-Un, il dittatore dello stato asiatico, va eliminato. Non importa in che modo e non importa quanti stati aiuteranno gli USA a compiere questo gesto, l’importante è che Jong-Un cessi di essere un pericolo.

Il presidente lo ha ripetuto anche durante un summit in California al quale ha assistito anche Xi Jinping: in questo caso Trump ha dichiarato che le possibili vie da percorrere sarebbero due: da una parte c’è l‘uccisione fisica del dittatore; la seconda scelta ricadrebbe invece sull’utilizzo di armi nucleari nello stato. A opporsi strenuamente a quest’ultima ipotesi c’è il gigante cinese: la crisi di stampo politico ed economico comporterebbe quasi certamente una massiccia immigrazione in terra cinese; per di più gli esperti dichiarano anche che la Cina vorrebbe evitare che gli Stati Uniti possano guadagnare ancor più potenza in terra asiatica, cosa che quasi sicuramente avverrebbe laddove il regime di Kim cessasse di esistere.

Riguardo al cambio di regime, però, il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha anche dichiarato che non è nelle mire degli Stati Uniti influenzare le scelte politiche dello stato asiatico.

Per quel che concerne gli ordigni nucleari, anche da Pyongyang le risposte non sono di certo mancate: sembra infatti che ci siano almeno 20 testate nucleari pronte ad essere attivate, laddove gli USA dovessero interferire con la politica interna del paese.

Una situazione non certo facile, che dovrà trovare quanto prima una risoluzione pacifica.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, rainews.it, libero.it]

[foto: express.co.uk]