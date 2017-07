Trump: no all’ingresso dei transgender nelle forze armate

Trump dice no ai transgender nelle forze armate. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di revocare l’accesso ai transgender nelle forze armate. L’inquilino della Casa Bianca ha motivato in un post su Twitter tale decisione, presa dopo essersi consultato con i propri generali e consulenti di temi militari. Trump compie così un altro passo in discontinuità con il suo predecessore, Barack Obama. Fu proprio durante l’amministrazione di Obama che arrivò la fine del divieto per i transgender di entrare nelle forze armate, dopo l’abolizione del cosiddetto “Don’t ask, don’t tell” (la regola per cui nessun militare statunitense doveva dichiarare la propria omosessualità).

Il motivo: maggiori costi medici e disgregazione. I transgender non potranno servire nelle forze armate statunitensi perché, si legge nel tweet di Trump, la loro presenza comporterebbe “tremendi costi medici” e una disgregazione nelle truppe. Il presidente dice no ai transgender nelle forze armate perché i soldati americani devono sempre “essere concentrati in una decisiva e schiacciante vittoria”. Ecco il tweet pubblicato da Trump attraverso il suo profilo:

“After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… ….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. ….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you”.

(Fonte: twitter.com/realDonaldTrump)

(Foto: metro.co.uk)