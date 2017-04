Trump sulla Corea Nord: “La Cina ci aiuti o agiremo da soli”

Che lo si ammiri o lo si critichi per le sue posizioni spesso nette e curiose, non si può dire di certo che Donald Trump, quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, se ne stia con le mani in tasca. Dopo i dazi nei confronti di alcune aziende europee, il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando qualsiasi opzione per eliminare la minaccia nucleare proveniente dalla Corea del Nord.

Il tutto è stato dichiarato mentre Trump parlava della visita che avrà in Florida con Xi Junping, presidente cinese. Il politico americano ha detto:

“La Cina ha una grande influenza sulla Corea del Nord. E la Cina deve decidere se aiutarci o meno sulla Corea del Nord. Se lo faranno questo sarà un bene per la Cina. Ma se non lo faranno non sarà un bene per qualcun altro”. L’uomo ha poi aggiunto che laddove la Cina decidesse di non prendere parte a queste azioni, gli Stati Uniti agiranno da soli.”

Trump ha concluso affermando anche che:

“Io non sono gli Stati Uniti del passato, in cui dicevamo dove avremmo colpito in Medio Oriente. Non c’è nessuna ragione di parlare”.

Nonostante le parole del presidente americano suonino come un chiaro monito al paese orientale, la Corea del Nord potrebbe anche rispondere alle provocazioni fatte: il dittatore Kim Jong-un non è solito a rispondere con esagerata veemenza alle “minacce” lanciate dagli altri paesi. Facendo dichiarazioni così forti non si accresce il pericolo di azioni terroristiche da parte del governo nord coreano?

Trump sembra convinto di poter risolvere la situazione in tempi brevi, noi staremo a vedere.

[fonti articolo: huffingtonpost.it, ilgiornale.it, quotidiano.net]

[foto: huffingtonpost.it]