Trump valuta divieto tablet e PC per voli dall’Europa agli Usa

Il presidente americano Donald Trump sta valutando l’estensione del divieto di laptop e tablet anche sui voli che arrivano negli Stati Uniti dall’Europa. La notizia è stata riportata dall’emittente Cbs che cita alcune fonti del Dipartimento della sicurezza nazionale. Al momento l’amministrazione starebbe valutando la fattibilità di un’eventuale entrata in vigora di tale misura. Inoltre, secondo la Cbs, funzionari del Dipartimento incontrano quasi a scadenza settimanale i rappresentanti delle compagnie aeree

Il divieto già la prossima settimana? Le stesse fonti rivelano che tale decisione potrebbe essere presa nelle prossima settimana dopo la valutazione dei pro e dei contro. Il divieto di portare in cabina dispostivi elettronici più grandi di uno smartphone è già in vigore dal marzo scorso verso 10 aeroporti tra Medio Oriente e Nord Africa. Tra questi vi sono otto paesi a maggioranza musulmana, alcuni anche alleati degli Usa come la Giordania e l’Arabia Saudita, oltre a Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Egitto, Marocco e Kuwait. I passaggeri devono trasportare computer portatili, tablet, e-book, console portatile solo come bagaglio caricato nella stiva.

(Foto: Corriere della Sera)