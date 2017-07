Passa la mozione per smontare l’Obamcare. Il Senato americano ha approvato la mozione per mandare in soffitta la riforma sanitaria realizzata dall’ex presidente Barack Obama. La mozione è passata con 51 voti su 100, un in più del totale. Decisivo il voto aggiuntivo del vicepresidente (e presidente del Senato) americano Mike Pence e del senatore repubblicano John McCain, senatore dell’Arizona ed ex sfidante di Barack Obama nel 2008. Quest’ultimo è stato accolto da una standing ovation nell’aula del Senato, nella quale è rientrato portando sul viso i segni dell’intervento chirurgico subito e la diagnosi di un grave tumore al cervello.

Donald Trump ha definito il voto “un grande passo”. Trump ha ringraziato McCain per essere tornato a votare, definendolo un “coraggioso eroe americano“. Il presidente ha ringraziato quanti hanno sostenuto la mozione e ha definito tale voto un “grande passo, vi daremo una grande sanità”. La proposta presentata dal capogruppo repubblicano al Senato, McConnell, passata per un solo voto, mira soltanto a riaprire il dibattito sull’Obamacare perché, al riguardo, manca ancora una convergenza tra i repubblicani. La strada è ancora piena di sorprese e questa vittoria risicata non sembra certo essere un buon inizio per smantellare la riforma sanitaria di Obama tanto odiata da Donald Trump.

(Foto: La Repubblica)