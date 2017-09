Preso il presunto capobanda degli stupratori di Rimini

I fatti riguardanti gli stupri avvenuti a Rimini hanno profondamente scosso l’opinione pubblica, non solo per l’atto in sé, gravissimo e condannabile senza se e senza ma, ma anche perché i carnefici sono tutti giovanissimi.

A fare notizia in queste ultime ore è l’arresto del presunto capobanda degli stupratori: sembra infatti che la mente dietro a queste orribili azioni sia stato catturato dalle forze dell’ordine. Si tratta di Guerlin Butungu, 20enne di origine congolese, giunto in Italia nel 2015: l’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno per questioni umanitarie, secondo le dichiarazioni dei due ragazzini di 17 e 15 anni, sarebbe stato l’artefice di tutto. I due giovani hanno raccontato di aver solo tenuto immobilizzata una delle due vittime, nella fattispecie la ragazza ventiseienne di origini polacche, mentre il 20enne la stava stuprando.

Butungu ha fermamente respinto le accuse, affermando “Sono evangelico e io le donne non le tocco”; ciò nonostante sembra proprio che gli inquirenti siano pressoché certi della sua colpevolezza.

Le due vittime sembra che abbiano subito violenza con modalità leggermente differenti, poiché se la 26enne sembra essere convinta che ci fossero quattro persone, la transessuale peruviana sta affrontando il fatto con molta più difficoltà. Ciò che è certo è che gli atti sono stati estremamente violenti, come anche confermato dal pm Marzocchi.

In attesa di ulteriori novità, si spera solo che queste le vittime possano avere la giustizia che meritano e che i loro stupratori si assumano la responsabilità dei loro gesti, pagandone il prezzo.

[fonti articolo: corriere.it, fanpage.it, repubblica.it]

[foto: corriere.it]