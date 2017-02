Processo dura troppo, stupro prescritto. Il giudice: “Chiedo scusa”

Una storia che ha dell’inverosimile ma, purtroppo, reale. Ad Alessandria un uomo era stato condannato nel 2007 per abusi sessuali commessi vent’anni fa nei confronti di una bambina che aveva soltanto sette anni. Per arrivare alla sentenza di primo grado, avete letto bene, ci sono voluti dieci lunghissimi anni. Poi ne sono passati altri nove prima che venisse fissato l’Appello. Tutto troppo tardi perché ora il processo è caduto in prescrizione.

Amare le parole del procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo: “Abbiamo chiesto scusa alla vittima perché siamo stati costretti a chiedere il proscioglimento dell’imputato, nonostante non volessimo farlo. Ma è intervenuta la prescrizione”.

Parole dello stesso tipo le ha esternate anche la giudice della Corte d’Appello Paola Dezani: “Questo è un caso in cui bisogna chiedere scusa al popolo italiano. Bisogna ammetterlo, siamo troppo in pochi in procura generale, per poter affrontare tutti i processi che ci arrivano. Tutti possono fare appello e ormai tutti appellano tutto ed è un sacrosanto diritto per carità. Ma così non si riesce ad andare avanti, nonostante questa corte d’Appello abbia messo in piedi da qualche tempo un metodo che ci porterà a smaltire per primi fascicoli delicati come questo”.

La vittima, che oggi ha 27 anni e che vuole soltanto dimenticare quanto accaduto, non si è presentata ieri al Palagiustizia di Torino. E forse, per quello che avrebbe dovuto sopportare, è stato meglio così.

[Fonte articolo: corriere.it ; huffingtonpost.it]

[Foto: sardiniapost.it]