Processo Fede: Berlusconi fece un prestito di 2,8 milioni di € per “generosità”

Con i suoi tanti traguardi lavorativi raggiunti, l’ex premier e imprenditore di grande successo Silvio Berlusconi, è considerato uno degli uomini più ricchi d’Italia. Berlusconi negli anni è stato spesso sotto la lente d’ingrandimento dei giornali, scandalistici e non, per alcune sue relazioni e per alcuni processi subiti.

Silvio è però conosciuto molto anche per la sua generosità, generosità che lo ha portato a dove testimoniare nel processo per bancarotta fraudolenta a carico dell’ex direttore del TG 4, Emilio Fede e a carico di Lele Mora.

La testimonianza dell’ex Cavaliere è legata al prestito di 2 milioni e 750 mila euro fatto a favore di Mora: tale atto di bontà venne concesso perché l’ex agente dei VIP ebbe problemi con le società da lui gestite e Berlusconi ritenne opportuno tendergli la mano in segno di aiuto.

C’è da dire che quell’enorme cifra non venne mai più restituita all’ex premier, il quale però non ne ha mai fatto un problema, arrivando a dichiarare: “Di quei soldi poi non me ne sono interessato più”. Quasi come a voler sottolineare la sua estraneità a tutti i fatti.

L’ex presidente del Consiglio ha inoltre evidenziato con chiarezza come, negli anni successivi, egli non abbia mai più avuto alcun tipo di contatto con Lele Mora, affermando “il signor Fede ha chiuso il suo rapporto con l’azienda e non ho più parlato con lui di questo e neanche con Mora che mi ha cercato a volte, ma io ho preferito non rispondere su suggerimento dei miei avvocati”.

Lele Mora, anch’egli presente in aula, ha bene o male confermato la ricostruzione dei fatti di Silvio Berlusconi: “Silvio era un uomo generoso prima e credo lo sia rimasto anche oggi, eravamo amici e gli amici restano sempre tali, anche se sono passati 7 anni e non l’ho più visto”.

Insomma, chissà se l’ex premier riavrà mai indietro i quasi 3 milioni prestati a Mora: ciò che è certo è che, per elargire somme di tale portata, Silvio Berlusconi deve essere un uomo davvero generoso.

