Raoul Bova: condannato a 1 anno e 6 mesi l’attore romano

E alla fine la condanna in primo grado è arrivata: l’attore romano Raoul Bova rischia ora un anno e sei mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici. Stando alle accuse mosse, Bova avrebbe evaso la bellezza di circa 700 mila euro: con tutti gli interessi maturati in questi anni, però, potrebbe restituirne addirittura 1 milione e mezzo. Il tutto risalirebbe, sempre secondo le ricostruzioni fatte dall’accusa, al quinquennio tra il 2005 e il 2010, momento di massimo splendore nella carriera dell’attore romano.

Sembra comunque certo che i giudici abbiano concesso la sospensione della pena per Bova.

L’avvocato del romano, Giulia Bongiorno, ha voluto comunque esprimersi per quanto successo al suo assistito, dichiarando:

“La sentenza di oggi ha escluso che Raoul Bova abbia mai emesso fatture per operazioni inesistenti, quindi l’accusa relativa a presunte operazioni fittizie, che costituiva il cuore del processo, è stata sbriciolata dalla sentenza di assoluzione. La condanna si riferisce esclusivamente alla interpretazione di un contratto sui diritti di immagine sul quale si è già espressa la Commissione Tributaria di Roma in via definitiva dando inequivocabilmente ragione a Raul Bova. La Commissione Tributaria ha sottolineato che contratti come quello oggetto del processo penale in realtà sono strumenti tipici e legittimi nel mondo artistico. Siamo certi che l’ appello ribalterà la condanna anche prendendo spunto anche dalle eloquenti statuizioni della Commissione tributaria”.

Raoul a breve potrà dunque lasciarsi questa brutta faccenda alle spalle e noi siamo certi che riuscirà anche a chiarire ai giudici tutti i passaggi apparentemente meno chiari delle operazioni fiscali che gli vengono contestate.

[fonti articolo: corriere.it, ilsole24ore.com, lastampa.it]

[foto: iodonna.it]