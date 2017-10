Reggio Emilia: nuovi insulti a un disabile

Sembra che, da qualche mese a questa parte, in Italia sia nata una nuova quanto fastidiosa moda, ossia quella di prendersela, senza ragione alcuna, con persone portatrici di disabilità. Ricorderete i due episodi avvenuti nel milanese: due persone vennero letteralmente bullizzate da un “anonimo” in un caso e da un ricco imprenditore nell’altro.

Una storia simile, che francamente speravamo di non dover raccontare, ha avuto luogo a Reggio Emilia. Un uomo disabile ha parcheggiato la sua macchina al punto Blu dell’autostrada, lasciandola per tutto il giorno in sosta, a causa di impegni lavorativi. Al suo ritorno ha trovato poggiato sul parabrezza un biglietto sul quale c’era scritto “Sei scorretto anche se sei disabile (cosa che non credo). Questo è un parcheggio del Punto Blu, non per lasciare la macchina un’intera giornata. Incivile”. L’assurdità del biglietto riguarda non solo la questione disabilità (l’uomo in questione lo è al 100%), ma anche la questione oraria: la sosta oraria era infatti rivolta solo ai normodotati. Il guidatore ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti per quanto accaduto.

Anche la madre dell’uomo ha commentato quello che è accaduto, dicendo “Ma dove avrebbe dovuto parcheggiare mio figlio? Il tempo massimo dei 20 minuti era sui cartelli della sosta normale, per le auto dei normodotati, ma non su quello dell’area riservata alla sosta per i disabili. Già mio figlio deve convivere con i suoi problemi di salute e di mobilità. Già ci si trova troppo spesso a combattere contro coloro che usano in modo improprio gli spazi che sarebbero destinati ad altri. E ritrovarsi presi in giro e offesi non è assolutamente giusto. Mio figlio non è un normodotato che ha usato in modo irregolare degli spazi destinati ai disabili. Ha usufruito di uno spazio che gli spetta per legge”.

Insomma, un’altra storia di intolleranza, che speriamo la vittima possa buttarsi alle spalle quanto prima.

[fonti articolo: ilgiornale.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: www.ilrestodelcarlino.it]