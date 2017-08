Roma: pullman turistico si incastra sotto un ponte, tra i feriti un bambino

Un pullman con a bordo un gruppo di turisti francesi e inglesi ospiti di un vicino campeggio si è incastrato sotto un ponte della ferrovia Roma-Lido. L’incidente è avvenuto a Roma, in via di Malafede, all’incrocio con l’Ostiense poco prima dell’una. Sono diversi i feriti, tra i quali vi sono un bambino e tre minorenni. Il mezzo, proveniente dalla Colombo, era guidato da un’autista settantenne, risultato poi negativo all’alcool test. L’uomo non si sarebbe reso conto dell’altezza del cavalcavia, segnalata da appostio cartello a 2,40 metri.

Tre feriti in codice rosso. Le persone ferite sono diciotto e tra questi vi sono tre minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, e un bambino di dieci anni. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio con un trauma cranico ma non sembra essere in pericolo di vita. Cinque persone sono state medicate sul posto mentre gli altri dodici feriti sono stati ricoverati in vari ospedali: due sono in codice rosso, due in codice giallo e otto in codice verde.

Autista illeso. Alla guida del pullman un’autista settantenne che non si sarebbe reso conto dell’altezza del cavalcavia. La parte anteriore del mezzo si è schiantata per oltre otto metri contro il cavalcavia alto 2,40 metri (come si vede nell’immagine di copertina). L’autista, sottoposto ai test per alcool e droga, sarebbe risultato negativo e sarà ascoltato dagli inquirenti.

(Foto: Quotidiano.net)