Centro Italia: scossa di terremoto tra Rieti e L’Aquila di magnitudo 5.3

Il Centro Italia torna a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata tra L’Aquila e Rieti alle ore 10:25 di questa mattina. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato sul proprio sito i dettagli del sisma: “Un terremoto di magnitudo 5.3 è avvenuto questa mattina, 18 gennaio, alle ore 10:25 italiane in provincia dell’Aquila”. Le zone più interessate sono “i comuni più vicini all’epicentro sono Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ) e Amatrice (RI)”. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di circa 9 km.

Scossa avvertita anche a Roma. Il sisma di poco fa è stato avvertito anche a Roma e nelle Marche. Dopo la prima forte scossa c’è ne stata un’altra di magnitudo 3.2 con epicentro ad Amatrice. L’evento sismico, come riporta il sito dell’INGV, “è avvenuto in una zona a sud dell’area della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 in Italia centrale”. La situazione, stando a quanto riporta Fabrizio Curcio, capo della la Protezione Civile, è per ora sotto controllo con “diverse segnalazioni ma senza nessuna richiesta di soccorso”. È in corso il monitoraggio delle zone colpite al fine di appurare eventuali criticità.

(Fonte: comunicazione.ingv.it)

(Foto: ingv.it)