Comune di Roma: Raggi indagata per abuso e falso

Virginia Raggi ha ricevuto un avviso di garanzia. La storia del comune più grande d’Italia, amministrato per la prima volta dai Cinque Stelle, è sempre più difficile. Al sindaco Virginia Raggi è arrivato l’avviso di garanzia dalla Procura di Roma. Le ipotesi di reato che vengono contestate alla Raggi sono falso e abuso d’ufficio in merito alla vicenda della nomina del fratello di Raffaele Marra a capo del dipartimento del Turismo di Roma. Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune, è stato arrestato ed ora è in carcere.

Raggi: “Sono serena e ho fiducia nella magistratura”. Il sindaco si dice “molto serena” ed afferma, inoltre, sulla sua pagina Facebook, di avere “completa fiducia nella magistratura, come sempre, siamo pronti a dare ogni chiarimento”. Solidarietà le è stata espressa dall’ex premier, Matteo Renzi, che invitato tutto il Partito Democratico “a rispettare la presunzione di innocenza e non rincorrere le polemiche. Non cerchiamo scorciatoie giudiziarie, non cediamo all’odio per l’avversario, non attacchiamo Virginia Raggi oggi”.

Secondo il nuovo regolamento del Movimento Cinque Stelle, votato e approvato a inizio gennaio, sia un’eventuale condanna in primo grado che un danno d’immagine al Movimento, possono comportare sanzioni. Per ora si deve attendere l’evolversi dell’inchiesta che coinvolge Virginia Raggi che sarà sentita dai magistrati il prossimo 30 gennaio. Intanto lei è la prima a sperimentare il nuovo regolamento che non prevede l’espulsione automatica per chi riceve un avviso di garanzia ma la valutazione caso per caso, con l’ultimo giudizio emesso da Beppe Grillo.

(Foto: Formiche.net)