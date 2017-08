Emergenza incendi, Tivoli: due donne morte nel rogo della propria casa

Incendi mortali. Un altro incendio, stavolta a Tivoli, vicino Roma, ha causato la morte di due donne. Le vittime sono Ines Scrocca, 92 anni, e sua figlia Rosanna Schianchi, di anni 68. I loro corpi sono stati ritrovati dai Vigili del Fuoco in una piccola costruzione all’interno di un terreno. È riuscito a salvarsi il marito di Rosanna Schianchi, ora ricoverato presso l’ospedale di Tivoli.

Gli agenti della polizia indagano su quanto accaduto al fine di accertare la causa della morte delle due donne. Il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, giunto sul posto in cui hanno perso la vita le due donne, ha dichiarato che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. I vigili del fuoco stanno operando nella zona con diverse squadre e un canadair per domare le fiamme di un vasto incendio sviluppatosi lungo la via Tiburtina.

Il Lazio alle prese con l’emergenza incendi. Il Centro e il Sud Italia sono alle prese con l’emergenza incendi che sta mettendo a dura prova l’ambiente e le persone. Nel Lazio, sempre nella giornata di lunedì 8 agosto, sono divampati anche altri roghi lungo la via Pontina, arteria importante che unisce Roma a Latina, e poi nella Valle dell’Aniene, in una zona di montagna tra Subiaco e Affile. A Roma, invece, è scoppiato un incendio al quartiere Africano.

(Foto: tg24.sky.it)