Giorgia Meloni attacca Virginia Raggi: “I romani pagheranno i personal coaches per i rom”

Un personal coache e attività di mentoring per i Rom. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, attacca duramente su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. La Meloni contesta l’inziativa della giunta pentastellata riguardante il Piano Rom: “Non bastavano 800 euro al mese di contributo per l’affitto e 5mila euro a persona per l’avvio di nuove attività imprenditoriali: nel capitolato di gara del Piano Rom da quasi 4 milioni del sindaco di Roma Raggi si legge che tra le ‘azioni per l’inclusione lavorativa’ saranno messi a disposizione dei ‘mentoring and personal coaches‘”.

La Meloni contro la rivoluzione grillina a spese dei romani e degli italiani. La Meloni spiega a sue parole e dal suo punto di vista politico cosa voglia significare tale azione prevista dalla giunta Raggi: “Detto in maniera comprensibile: come accade con i campioni del mondo dello sport, il Comune di Roma metterà a disposizione dei rom dei ‘mental coach’ per convincerli a cercarsi un lavoro. Previsti anche dei corsi di ‘gestione del talento’ e per sviluppare le doti comunicative e relazionali”. La Meloni chiosa ricordando che gli allenatori mentali previsti dalla Raggi saranno pagati “dai romani e dagli italiani” e lancia l’invito ai cittadini a non farsi “raggirare”.

(Foto: Corriere Roma – Corriere della Sera)