L’ISIS torna a minacciare la città di Roma

Lo Stato Islamico non è nuovo a minacce che poi si sono concretizzate in azioni terroristiche. Varie sono state, infatti, le città europee vittime di attacchi da parte del gruppo armato. Una delle poche città che fortunatamente non ha mai ricevuto attacchi, nonostante le minacce è stata Roma.

È notizia proprio di queste ultime ore che i terroristi dell’ISIS hanno registrato un nuovo video, nel quale tornano ad attaccare direttamente la capitale italiana. E lo fanno senza girare troppo intorno alla questione: guardando la clip, infatti, si può udire una voce dire “Ci chiedete che fine ha fatto la nostra promessa di conquistare Roma visto che non siamo riusciti a salvare le nostre città? Noi continuiamo a promettere che conquisteremo come ha fatto il profeta Maometto il giorno di al-Hazab”.

Alle frasi pronunciate si affiancano una serie di immagini del Colosseo e di Roma sulle quali svettano le bandiere nere, simbolo dell’autoproclamato Stato Islamico.

L’ombra dell’ISIS torna dunque ad aleggiare sull’Europa: il pericolo che qualche cosiddetto lupo solitario possa agire e fare una strage è concreta e da tenere in considerazione, anche alla luce dei tanti attentati che hanno dilaniato il nostro continente nell’ultimo anno e mezzo.

Con la speranza che la minaccia non si tramuti mai in un’azione concreta, non ci resta altro da fare che affidarci ai servizi di intelligence e delle forze di polizia, che fino ad oggi hanno sempre svolto un lavoro perfetto nel difendere la popolazione italiana.

[fonti articolo: fanpage.it, globalist.it, leggo.it]

[foto: ilsecoloxix.it]