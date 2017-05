Roma: arrestata la 43enne che ha investito otto persone

La 43enne romana che la sera di lunedì ha investito otto persone nella zona di Colli Portuensi a Roma è stata arrestata. La donna, dopo essere passata con il rosso a un semaforo e aver ferito 8 persone è stata oggetto dei controlli di routine per accertare che il suo stato psicofisico non fosse alterato da sostanze stupefacenti: la polizia ha rinvenuto nel suo sangue tracce di cocaina.

Degli 8 feriti, 5 sono stati subito trasportati in ospedale e uno di questi è in gravi condizioni: si tratta di un ragazzo di trent’anni che ha riportato lesioni alla colonna vertebrale. Se l’è vista brutta anche una ragazza, che è in seguito stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Per quanto riguarda l’autrice di quella che avrebbe potuto essere una strage, la polizia ha reso noto che in passato le era già stata revocata la patente, a causa di abuso di alcol; per di più gli inquirenti avrebbero trovavo ulteriori dosi di droga a casa della stessa.

Le accuse sono quelle di guida sotto l’effetto di stupefacenti e lesioni gravissime, accuse che dovrà affrontare al processo, del quale non è ancora stata stabilita una data.

Al momento dell’incidente, la 43enne ha dichiarato di essersi sentita male mentre si trovava alla guida.

Questa storia dimostra ancora una volta quanto pericolosi siano gli effetti delle droghe, soprattutto se poi ci si mette alla guida: nonostante, infatti, la donna non abbia subito alcun tipo di ferita, due persone rischiano ora di dover affrontare una vita piena di difficoltà, a causa dei traumi riportati.

[fonti articolo: romatoday.it, corriere.it, iltempo.it]

[foto: iltempo.it]