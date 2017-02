Roma, M5S: Virginia Raggi rischia il posto di sindaco?

La nuova grana della polizza a vita stipulata da Marra per Raggi. E’ stata ascoltata ieri, dai pm,il sindaco Virginia Raggi. Uscita da otto ore di interrogatorio con gli inquirenti, si è detta tranquilla, nonostante sia emersa una nuova grana che ha scatenato nuove polemiche nel Movimento 5 Stelle. I pm hanno chiesto, infatti, alla Raggi delucidazioni in merito alla polizza vita per 30 mila euro stipulata circa un anno fa a suo favore dall’ex capo delle segreteria, Salvatore Romeo. Il commento del sindaco, appena conclusosi l’interrogatorio, è stato: “Non ne sapevo nulla, sono sconvolta”. Riguardo alle altre domande fatte dai pm, la Raggi ha inoltre dichiarato di aver risposto a tutte, esprimendo la sua volontà di voler andare avanti nel governo di Roma perché qui “c’è molto da fare”.

Il Movimento pronto a mollare Virginia Raggi? Il malumore sembra serpeggiare tra gli attivisti e i portavoce del Movimento per quanto sta accadendo a Roma. Parrebbe esserci in corso una diatriba tra chi vorrebbe mollare la Raggi e chi, invece, seguendo una linea più morbida, vorrebbe continuare ad appoggiarla. Secondo Libero, per l’ex capogruppo alla Camera, Roberta Lombardi, ci sarebbe un complotto ai danni del Movimento. Tra coloro che hanno reagito sin da subito alla notizia della polizza, vi è il deputato del M5s Andrea Colletti. Il grillino, in un post su Facebook, ha scritto: “Qualora fosse vero, non dovrebbe riferire solo al pm ma a tutti noi”.

I vertici del Movimento hanno messo il silenzioso? Da Beppe Grillo e altri esponenti di spicco del Movimento non è pervenuto ancora nessun messaggio in merito alle evoluzioni della vicenda riguardante il sindaco di Roma. Cosa deciderà di fare Beppe Grillo? Interverrà con la Raggi come già fatto con Pizzarotti a Parma?

(Foto: Vanity Fair)