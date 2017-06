Daniela Santanchè aggredita in diretta. La parlamentare di Forza Italia è stata oggetto del lancio di alcune pietre nel corso del collegamento in diretta con la trasmissione Dalla vostra parte di Retequattro. L’aggressione è avvenuta mercoledì sera davanti la Stazione Termini di Roma.

Fermata una persona. In merito all’aggressione contro la Santanchè è stata subito fermata una persona dagli agenti di polizia presenti nella zona. La deputata di Forza Italia ha così descritto quanto accaduto: “Hanno iniziato a prendere sassi e a tirarli, per fortuna c’era la polizia”. Non è la prima volta che personaggi pubblici e giornalisti, intenti a svolgere la loro professione, vengono presi di mira da atti di violenza. Una nota diffusa da Mediaset ricorda come siano in aumento gli episodi di aggressione verso i giornalisti: “Si tratta del quinto episodio di aggressione ai danni di giornalisti Mediaset dall’inizio della stagione e il terzo in poco meno di un mese”.

La Santanché prosegue il suo tour politico. Su Twitter la Santanché ha voluto condividere quanto accaduto con i suoi follower: “Me la sono vista brutta. Il mio tour politico nelle cento stazioni d’Italia continua anche dopo i gravi episodi di ieri sera”. Dall’opposizione arriva la solidarietà di Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico, che ha affermato: “La diversità di opinioni e di scelte politiche o individuali non possono in alcun modo giustificare gesti violenti”.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: UrbanPost)