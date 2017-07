Vittorio Sgarbi contro Virginia Raggi: “Sei una incapace!”

Vittorio Sgarbi annuncia la lieta notizia: “Virginia Raggi mi ha querelato”. Il noto critico d’arte contrattacca la sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo aver ricevuto la querela della prima cittadina: “Finalmente una buona notizia: Virginia Raggi mi ha querelato. Questa querela mi piace, nonostante dica quello che vuole: per me è una donna onesta. Onestissima, ma incapace”. La Raggi ha querelato Sgarbi dopo che il critico l’aveva definita “incapace”.

Sgarbi ha affidato ad un video su Youtube le sue “argomentazioni” contro la Raggi: “Che tu sia incapace, cara Raggi, non è un insulto, è un complimento”. E non finisce qui, visto che il critico d’arte continua ad insultare la sindaca definendola “molto peggio che incapace, non vali un c…., sei una morta di sonno, non fai un c…”. Secondo Sgarbi, Roma meritava le olimpiadi ma, rivolgendosi sempre alla Raggi, “tu hai detto no”. La città eterna, ricca di siti di immenso valore storico ed artistico, non merita la gestione grillina a firma Raggi: “tu ti occupi dello stadio e chiami Totti per farti da consulente. Incapace è una gentilezza”.

Ci vediamo in tribunale. Sgarbi da appuntamento alla Raggi in tribunale: “Verrò anche io. Ti guardo negli occhi, ti penetro negli occhi e ti faccio capire come chinerai il capo dicendo ‘ io non so fare un c.., sono un avvocaticchio di uno studiolo di avvocati che per puro c…. è diventato sindaco con voti di coglioni che non sapevano che c… votare. E pretendi di essere onorata perché sei onesta. Finalmente potrò andare in tribunale e spiegare perché la Raggi è incapace perché non fa un c… di utile, perché avere un sindaco così è un insulto a Roma e ai cittadini. Io se fossi stato in te avrei ignorato Sgarbi, perché averlo nemico è peggio io non ti mollo più”.

