Rubate le reliquie di San Giovanni Paolo II e di Popieluszko

Amara sorpresa per il parroco del Santuario di Montecastello a Tignale, nel bresciano, quando ma mattina del 25 ottobre si è reso conto che le reliquie preziose custodite sull’altare maggiore erano sparite.

Si tratterebbe del sangue di San Giovanni Paolo II, scomparso il 2 aprile del 2005 e i frammenti ossei del presbitero polacco Popieluszko, ucciso nel 1984 in Polonia dai funzionari del mistero dell’interno. Le reliquie si trovavano nella cosiddetta Casa Santa, dietro l’altare maggiore. Secondo la ricostruzione il furto sarebbe avvenuto la sera precedente, verso l’orario di chiusura, ma il custode ha lanciato l’allarme soltanto il giorno seguente, al momento della riapertura per le visite dei fedeli. A dare la notizia è stato il parroco don Giuseppe Mattanza che da undici anni cura la chiesa di Tignale, sulle sponde del lago di Garda. Le reliquie erano state donate nel 2014 a questo santuario durante la visita pastorale di Stanislao Dziwisz, cardinale di Cracovia. Oltre alle reliquie i ladri avrebbero sottratto anche due pissidi e sei calici. Si tratterebbe del primo furto ai danni del santuario e i carabinieri hanno valutato l’ipotesi che si tratterebbe di un lavoro su commissione. Il parroco ha invitato tutti coloro che hanno notizie sugli autori del fatto o che hanno visto qualcosa di parlare anche in forma anonima, almeno per ottenere la restituzione delle reliquie che non possono essere facilmente vendute sul mercato clandestino perché catalogate e quindi verificabili .

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i malviventi si sarebbero finti turisti e già nei giorni precedenti l’accaduto si sarebbero introdotti nel Santuario per studiare il piano. Nella serata del 24 ottobre, verso le 18.30 si sono introdotti nella chiesa e messi al riparo in qualche luogo più nascosto. Una volta che il custode ha chiuso tutto sono entrati in azione, rubando le reliquie e altri oggetti sacri e scappando dalle porte laterali. Infatti al mattino seguente il custode si è reso conto che uno degli accessi era rimasto aperto. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Gargnano. I ladri hanno approfittato anche del fatto che nelle vicinanze non ci fossero delle telecamere di sorveglianza quindi sarà molto più difficile trovare gli autori del gesto sacrilego.

Non si tratta di un gesto isolato. Pochi mesi fa, ad Asti, era stata rubata la reliquia di San Giovanni Bosco e poi recuperata poco dopo.

