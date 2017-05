Scambia il ladro per il figlio: 80enne derubata di tutti i suoi averi

Una storia davvero assurda quella accaduta in una villetta a Belluno, dove una signora di 80 anni è stata vittima, assieme a suo marito, di un furto quanto mai anomalo. La donna, verso le quattro di mattina, si sarebbe svegliata dopo aver sentito dei rumori anomali provenire da un’altra stanza della casa. Dopo essersi alzata per controllare la situazione, la signora ha visto un uomo nella sua abitazione e, avendolo scambiato per suo figlio, si è limitata a salutarlo, per poi tornare a letto.

Peccato per la donna che quell’uomo fosse un ladro che stava svaligiando la casa: il bottino è stato di quelli fortunati, poiché il ladro, assieme ai suoi complici, è riuscito a portare via una quantità di gioielli stimata attorno ai 35 mila euro, un portafogli contente ben 200 euro, svariate carte di credito e, in ultimo, una vettura, una Mercedes classe B, del marito, un avvocato.

Solo dopo aver realizzato quanto accaduto, la coppia ha chiamato la polizia ma ormai i ladri si erano allontanati da molto tempo. Tra gli oggetti rubati ai due anziani figurano un Rolex del valore di 5 mila euro e un anello da 25 mila euro.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di trovare qualche indizio che possa far rintracciare i malviventi. Malviventi che, con ottime probabilità, si sarebbero resi protagonisti di un altro furto, sempre nella stessa zona.

Fortunatamente i due coniugi non sono rimasti feriti, visto che i ladri hanno preferito concentrare le loro attenzioni sugli oggetti di valore, ma questa storia dimostra che bisogna sempre fare attenzione quando si sentono dei rumori sospetti in casa, soprattutto nel bel mezzo della notte.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, ilgiornale.it]

[foto: parmapress24.it]