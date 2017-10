Sciopero trasporti ultime notizie: venerdì disagi per treni, bus, aerei

Venerdì 27 ottobre giornata di sciopero. Sarà una giornata difficile per i pendolari e quanti dovranno utilizzare i mezzi pubblici venerdì 27 ottobre. Potrebbero verificarsi disagi a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici indetto dal sindacato Cub al quale hanno aderito i sindacati di base. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale, di alcuni aeroporti e delle ferrovie.

I disagi più importanti nel settore ferroviario. I treni regionali potrebbero essere quelli più colpiti dall’agitazione sindacale. Il Gruppo Fs ha informato i passeggeri che lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 26 e terminerà alle ore 21 di venerdì 27. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti per legge nei giorni feriali e nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Viaggerà regolarmente l’alta velocità e le Frecce di Trenitalia. Le ripercussioni saranno “limitate” per i treni intercity. Per ulteriori informazioni inerenti eventuali disagi sulla rete ferroviaria si può visitare il sito www.trenitalia.com

Per quanto riguarda il trasporto su autobus e metro, potrebbero esserci disagi a Roma per bus, tram, metro e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e i bus della Roma Tpl. Il trasporto è garantito fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, a fermarsi i lavoratori aderenti ai sindacati Cub, Sgb, Usi Cobas, Usi Ait, Slai Cobas. A Milano l’Atm informa che lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine di servizio per i mezzi di superficie. I lavoratori della metropolitana incroceranno le braccia dalle 18 a fine servizio. A Firenze i lavoratori del Cub dell’Ataf, azienda locale dei bus, si fermeranno da inizio servizio fino alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio. Per quanto concerne gli impianti fissi, operai e impiegati dei sindacati che hanno indetto lo sciopero manifesteranno per l’intero turno di lavoro.

Disagi minimi per il trasporto aereo. Lo sciopero di venerdì 27 ottobre non dovrebbe causare grandi disagi per quanto riguarda il trasporto aereo a causa del rinvio al 10 novembre dell’agitazione indetta dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL-TA e UNICA. Lo sciopero Cub per 24 ore rimane invece negli scali di Pisa e Firenze. Potrebbe manifestare il personale di Ryanair dalle 14 alle 18 in tutti gli aeroporti italiani.

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)