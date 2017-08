Scontri tra le forze dell’ordine e gli attivisti dei centri sociali a Bologna

Nella mattinata di martedì 8 agosto gli agenti speciali antisommossa di Bologna hanno sgomberato il centro sociale di Làbas, dal 2012 occupato da esponenti dei centri sociali, con un’azione di forza che ha scatenato una serie di tafferugli tra giovani e poliziotti.

Alcuni esponenti dei centri sociali, infatti, nonostante avessero ricevuto l’ordine di evacuare lo stabile, si erano preparati già dall’alba con la chiara intenzione di non cedere alle minacce della polizia. Una cinquantina circa di attivisti si è disposta davanti all’ingresso, con il chiaro scopo di impedire agli agenti di entrare nel centro sociale.

Altri giovani, invece, sono rimasti all’interno dello stabile con l’intenzione di fare resistenza passiva. Ma a nulla sono serviti i loro sforzi perché, dopo alcuni minuti di incertezza, gli agenti antisommossa hanno cominciato a distribuire manganellate disperdendo gli attivisti nei pressi di Piazza del Baraccano.

La risposta degli attivisti è stata quella di incendiare l’interno dello stabile bruciando pneumatici e perfino balle di fieno preparate per l’occasione. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e salvato parte della struttura.

Làbas, un tempo caserma militare, dopo l’abbandono da parte dell’esercito è stata utilizzata dagli attivisti per alcuni anni divenendo un punto di ritrovo per i centri sociali. All’interno si svolgevano laboratori teatrali, spettacoli, attività per i bambini e, negli ultimi tempi, Làbas fungeva anche da centro accoglienza per i migranti.

Nonostante i tentativi degli attivisti di rendere Làbas un centro permanente e non abusivo, con tanto di richiesta ufficiale ai vertici dell’Amministrazione comunale, gli attivisti non hanno ricevuto i permessi per restare nell’ex caserma e, anzi, le forze dell’ordine hanno pensato bene di far sgomberare lo stabile.

L’azione della polizia ha scatenato, com’era prevedibile, le reazioni della politica: da una parte il centrodestra, con alcuni membri di Forza Italia che hanno fatto i complimenti agli agenti antisommossa; dall’altra esponenti del Partito Democratico, che hanno condannato lo sgombero e invitato alla prudenza.

Virginio Merola, Sindaco di Bologna, ha rilasciato un comunicato in cui ha spiegato le sue intenzioni di voler trovare una nuova sede per gli attivisti di Làbas, riconoscendo pubblicamente l’importanza della loro opera tra le fasce più deboli della società. Dal prossimo settembre, dunque, il primo cittadino emiliano dovrà lavorare per trovare una soluzione a questo problema e dare ai giovani dei centri sociali una struttura adeguata dove svolgere le loro attività sociali.

