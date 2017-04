Studentessa americana muore dopo aver mangiato troppi pancake

La 20enne Caitlin Nelson, studentessa della Sacred Heart University, era una ragazza che conduceva una vita tranquilla. Nata nel New Jersey, la ragazza, ha avuto un’adolescenza profondamente segnata dalla morte del papà, James Nelson, una delle tante vittime degli attentati dell’11 Settembre 2001, che scossero l’opinione pubblica mondiale.

La giovane Caitlin è morta pochi giorni fa in seguito a una gara organizzata dalla sua stessa università: la gara prevedeva di mangiare il numero più alto di pancake possibile in un lasso di tempo molto breve. Nel corso della competizione Nelson ha cominciato a sentirsi male, presentando grossi problemi respiratori: la ragazza è stata inizialmente soccorsa da due studenti della facoltà di infermieristica presenti; i due, dopo aver compreso l’estrema gravità della situazione, hanno ritenuto opportuno chiamare i soccorsi e, in seguito Caitlin è stata portata d’urgenza all’ospedale.

Qui, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morta domenica. Come è di consueto in queste situazioni, l’università ha rilasciato un breve comunicato che recita “La comunità della Sacred Heart è in lutto oggi”.

Sapere che una ragazza, per di più così giovane, abbia perso la vita, e non possa per tanto più avere un futuro, in una maniera così tanto sciocca lascia davvero basiti e deve portare l’università a chiedersi se valga davvero la pena portare avanti una “tradizione” del genere, così pericolosa: due risate non valgono di certo la vita di una persona.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, news.com.au, mirror.co.uk]

[foto: mirror.co.uk]