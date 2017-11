Stupro a Bologna: il parroco “non provo pietà”

La Chiesa cerca di rinnovarsi, ma non sempre, evidentemente, va nella giusta direzione: dopo un’apparente apertura nei confronti di alcune tematiche calde, questa volta deve fare i conti con un’uscita a dir poco infelice fatta da un prete di Bologna.

Ma facciamo un passo indietro: qualche giorno fa, una 17enne del posto ha raccontato di aver subito violenza da parte di un cittadino immigrato, che avrebbe approfittato sessualmente di lei, dopo un’ubriacatura. Padre Lorenzo Guidotti, dopo essere venuto a conoscenza di quanto accaduto, ha trovato opportuno scrivere un lungo post sulla sua pagina Facebook, nel quale spiegava come mai non provava alcun tipo di pietà nei confronti della ragazza. Dice il prete “Frequenti piazza Verdi (che è diventato il buco del c**o di Bologna, e a tal proposito Merola sempre sia lodato!) 2) Ti ubriachi da far schifo! Ma perché? 3) E dopo la cavolata di ubriacarti con chi ti allontani? Con un magrebino? … a quel punto svegliarti semi-nuda è il minimo che ti possa accadere… dovrei provare pietà? No! La dobbiamo piantare!! A voi giovani, ragazzi e ragazze: ma non lo vedete che vi fanno il lavaggio del cervello?!? Ve lo state facendo mettere in quel posto e dite pure grazie!”.

Lo scellerato post ha causato, come è giusto che sia, un vero e proprio vespaio, tanto che l’arcidiocesi bolognese ha sottolineato che le parole di Guidotti rappresentano solo ed esclusivamente il suo punto di vista e che loro non ci si riconoscono, poiché la chiesa condanna qualsiasi tipo di aggressione.

Lorenzo Guidotti, dopo aver realizzato la gravità e l’inopportunità delle sue parole, ha deciso di scusarsi, scrivendo “Non posso perciò che chiedere scusa a lei e ai suoi genitori se le mie parole imprudenti possono aver aggiunto dolore”, come se frasi come quelle scritte in precedenza potessero non aggiungere dolore.

