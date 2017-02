Svizzera, eutanasia: è morto dj Fabo

Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo per il suo passato professionale, è morto questa mattina in una clinica Svizzera dove viene praticato il suicidio assistito. A dare l’annuncio della morte, con un tweet, è stato Marco Cappato, presidente dell’associazione Luca Coscioni: “Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo”. Dopo anni passati a provare terapie, Fabo aveva chiesto alle nostre istituzioni di intervenire per regolamentare il fine vita. Con l’aiuto della sua fidanzata e dell’associazione Coscioni aveva anche inviato un video-appello al presidente della Repubblica. Un brutto incidente stradale lo ha costretto a vivere “immobilizzato in una lunga notte senza fine”. Aveva compiuto 40 anni il 9 febbraio scorso.

L’ultimo messaggio all’Italia e per ringraziare Marco Cappato. Non appena arrivato in Svizzera, Fabiano Antoniani ha voluto ringraziare con un ultimo tweet Marco Cappato: “Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l’aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco. Grazie mille”.

Cappato rischia 12 anni di carcere. Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni, parlando a Sky Tg24 ha ricordato come Marco Cappato rischi fino a 12 anni di carcere per essersi “preso tale responsabilità”, oltre ai viaggi affrontati da molti malati “costretti ad emigrare per ottenere l’eutanasia e ciò è discriminatorio anche per i costi che ciò richiede, fino a 10mila euro”.

(Foto: Quotidiano.net)