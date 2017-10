Tasso di disoccupazione in calo e aumento delle assunzioni

Per quanto riguarda il mondo del lavoro arrivano segnali di ripresa che fanno ben sperare: secondo gli ultimi dati Istat, infatti, in agosto la disoccupazione è scesa all’11,2%. Un numero sicuramente positivo è che sembra confermare un trend iniziato nei mesi scorsi e che, nel prossimo futuro, dovrebbe migliorare un settore, quello del lavoro, in crisi da anni.

Ma è un altro dato, sempre fornito da Istat, che induce a riflessioni positive e che riguarda il tasso di occupazione: c’è stato un aumento sensibile e che ha permesso di arrivare al 58,2% delle assunzioni nell’ultimo trimestre e che testimonia una tendenza assolutamente positiva.

Cifre, numeri e percentuali importanti, certo, che Matteo Renzi rivendica su Twitter: l’ex Presidente del Consiglio ha diffuso un tweet in cui parla dell’importanza che ha avuto il tanto contestato JobsAct sul fronte dell’occupazione. E mentre Renzi si gongola degli ottimi risultati ottenuti, invita i suoi sostenitori a guardare al futuro piuttosto che alimentare polemiche e rancori. Solo nell’ultimo trimestre, infatti, ci sono state oltre centomila nuove assunzioni.

Un alto dato positivo che fornisce l’Istat è l’incremento dell’occupazione per quanto riguarda le donne. La cosiddetta componente femminile è riuscita a innalzare le assunzioni in una fascia tra le più problematiche, quella compresa tra i trentacinque e i quarantanove anni. In calo, però, le assunzioni dei lavoratori indipendenti, meno quarantaduemila, rispetto allo scorso anno. Ed è qui che il Governo deve intervenire con tempestività.

Se da un lato bisogna gioire di fronte a questi dati, il Presidente dell’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC) invoca alla calma. Massimiliano Dona parla di un buon incremento che però non basta in quanto il tasso di occupazione, pur in rialzo, rappresenta solo lo zero virgola se rapportato a una base annua.

Dona inoltre punta l’attenzione su un dato preoccupante e che riguarda la capacità di spesa degli italiani, aumentata dell 1,5%. In pratica, fin quando ci sarà un divario tra le possibilità economiche della famiglia in rapporto ai consumi, le imprese saranno costrette a esportare e all’Estero e non assumeranno nuova manodopera.

Insomma se da un lato l’aumento in termini di assunzioni è una notizia positiva, dall’altro c’è una soglia di povertà in costante aumento e che è quella di cui parla il Presidente della UNC. Per iniziare una vera ripresa economica non basta solo alzare il tasso di occupazione, ma bisogna intervenire sugli stipendi e permettere a tutti di riuscire a gestire meglio i consumi. Solo in questo modo le imprese potranno guadagnare di più e investire nei giovani in modo da debellare per sempre la piaga della disoccupazione.

