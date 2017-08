Terremoto a Ischia: estratto vivo Ciro, il fratello di 11 anni eroe dell’isola

I vigili del fuoco hanno estratto da sotto le macerie l’ultimo dei tre fratellini rimasti incastrati tra le sassi e polvere dopo il terremoto. Si tratta di Ciro che nell’isola è diventato un vero e proprio eroe, salvando la vita ai suoi fratelli, salvati prima di lui. Infatti durante la prima scossa ha spinto il fratello sotto il letto e dopo il crollo della casa a Casamicciola, ha attirato l’attenzione dei soccorritori facendo rumore sulle macerie con un manico della scopa.

Le prime parole del ragazzo di 11 anni sono state quelle di spiegare la dinamica dei fatti. Dopo il crollo ha stretto a se il fratello Mattias di 7 anni fino a che non sono arrivati i vigili del fuoco e lo ha spinto fuori per primo. La sua protezione ha salvato il piccolo.

I soccorritori raccontano che Ciro ha avuto fin da subito sangue freddo e ha agito in maniera lucida, senza lasciarsi prendere dal panico. Dal momento del ritrovamento si è tenuto sempre in contatto con il personale medico e dei vigili fino a che non è stato estratto dalle macerie che bloccavano le gambe. Grande entusiasmo dei presenti che si sono abbraccianti in evidente stato di commozione.

Ciro è stato immediatamente portato al pronto soccorso per accertare le sue condizioni di salute e secondo il primario dell’ospedale Rizzoli di Lacco Armeno, Di Gennaro, il ragazzo sta bene ed interloquisce con il personale.

Dopo i primi accertamenti è emerso che l’undicenne ha escoriazioni e piccole fratture multiple, con una frattura del metatarso del piede destro dove era rimasto incastrato. Il fratellino Mattias invece ha riportato un lieve trauma cranico, alla clavicola e al braccio sinistro, con escoriazioni al torace. Entrambi sono stati ricoverati dove avranno tutte le attenzioni del personale medico e l’affetto dei propri cari e della comunità intera.

Un grande ringraziamento è stato ricevuto anche dalla squadra dei soccorritori, i Vigili del fuoco del team Usar del Lazio, già noti alla cronaca per essere intervenuti sulle macerie dell’hotel Rigopiano di Farindola. Tra loro vi è Teresa di Francesco, unica donna della squadra che ha collaborato al salvataggio dei bambini che si trovavano nella famosa stanza del biliardo.

Le immagini del salvataggio dei fratellini hanno fatto il giro del Paese tenendo con il fiato sospeso tutti fino a quando non è stato estratto anche Ciro, un vero grande eroe che ha dimostrato grande maturità e responsabilità nonostante la giovane età, salvando la vita a Mattias.

[Foto: magazinesicurezza.info]