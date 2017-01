Terremoto Centro Italia: rischio ‘effetto Vajont’ per le dighe abruzzesi

Dighe e terremoto: in Abruzzo si teme “l’effetto Vajont”. Gli occhi degli esperti e dei media sono tutti puntati sulla diga di Campotosto in Abruzzo. La struttura si trova su di una faglia sismica che si è riattivata dopo le ultime scosse di terremoto che hanno interessato il Centro Italia. A parlare di possibile “effetto Vajont’ è il presidente della Commissione Grandi Rischi, Sergio Bertolucci, sebbene poi abbia rassicurato che il rischio di tale effetto non è imminente. Stando invece a quanto riporta l’Enel, ente gestore della diga, la struttura è sicura e al momento non sono stati rilevati danni di alcun tipo.

Scuole chiuse a Leonessa. Il sindaco di Leonessa, in provincia di Rieti, ha disposto la chiusura delle scuole dopo quanto emerso in seguito alla riunione della Commissione Grandi Rischi. La Commissione si è riunita la scorsa settimana e quello che è emerso non ha di certo rassicurato gli animi degli abitanti delle zone interessate dal sisma dello scorso 18 gennaio. Secondo gli esperti non ci sono segnali che la sequenza iniziata ad agosto del 2016 “sia in esaurimento”. Vi è quindi il rischio di nuove scosse e fino ad una magnitudo di grado 7 in tre aree contigue alla principale faglia responsabile della sismicità in corso.

Enel rassicura sullo stato della diga. La società elettrica che ha in gestione la diga conferma che la struttura non ha riportato alcun danno. Da diverso tempo la diga è oggetto di studio sia da parte dell’Enel, della protezione Civile e di tutti gli altri soggetti deputati. L’Enel, a seguito dei recenti eventi sismici degli ultimi mesi e del 18 gennaio, ha comunque deciso “come misura cautelare, estrema, di procedere ad una ulteriore progressiva riduzione del bacino”.

(Fonte: Sky Tg24)

(Foto: 6aprile.It)