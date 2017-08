Terremoto Ischia: estratti due dei tre bambini sepolti sotto alle macerie

E’ stato un terremoto da magnitudo 4.0 quello che ha colpito l’isola di Ischia la sera del 21 agosto scorso. Il primo bilancio ufficiale parla di due vittime e almeno trentanove feriti. Migliaia gli sfollati che, durante la notte, si sono riversati per le strade dormendo su panchine, nelle auto e in altri posti di emergenza.

Il luogo più colpito è il comune di Casamicciola, località situata nella parte settentrionale dell’isola, e numerosi sono stati i crolli di case e palazzi. Grande commozione ha suscitato presso l’opinione pubblica la storia di un’intera famiglia di sette persone, due donne, un uomo e tre fratellini, sepolta sotto le macerie della loro casa.

I primi a essere soccorsi dai Vigili del Fuoco sono stati i genitori dei bambini e la donna. Dopo quattordici ore di scavi è stato estratto vivo uno dei tre fratellini, un neonato di appena sette mesi, suscitando una grande e sincera commozione da parte dell’opinione pubblica. In seguito anche l’altro fratello, Pasquale, undici anni, è stato condotto in salvo.

In queste ore i Vigili del Fuoco si stanno adoperando per salvare Ciro, l’ultimo bimbo della famiglia di Casamicciola. I pompieri gli hanno dato una bottiglietta d’acqua e una mascherina per proteggerlo dalla polvere dei detriti intanto che i soccorsi continuano.

Per quanto riguarda le due vittime ufficiali, la prima delle due donne morte è stata colpita dai calcinacci della Chiesa Santa Maria del Suffragio, nei pressi di Casamicciola, mentre la seconda è rimasta travolta dal crollo della sua abitazione. Tra i feriti ce n’è uno ricoverato in condizioni molto gravi ma i pompieri hanno salvato altre quattro persone dalle macerie.

Oltre duemila gli sfollati, stando a quanto dichiarato da Angelo Borrelli, che ha indetto una riunione eccezionale del Dipartimento della Protezione Civile e i sindaci dei comuni colpiti. In queste ore sono attesi altri bollettini e, si spera, che il bilancio delle vittime non cresca.

I turisti hanno disdetto prenotazioni e abbandonato alberghi e case per rientrare a Napoli o Pozzuoli. Quella che sta vivendo Ischia è un vero e proprio esodo, mentre ancora non è chiara l’entità di questo terremoto. I sismologi parlando di un 3.6 della magnitudo mentre i vulcanologi hanno diffuso il dato di 4.0. Questa incertezza è dovuta soprattutto alla difficoltà di reperire dati per quanto concerne i sismi vulcanici. Intanto proseguono gli scavi dei pompieri che sperano di estrarre al più presto il piccolo Ciro dalle macerie.

