Terremoto, Pescara del Tronto: sfollato non lascia la sua casa e viene arrestato

Non lascia la sua casa e viene arrestato. Enzo Rendina, 58 anni, non voleva lasciare il suo paese, Pescara del Tronto, colpito dal sisma che lo scorso 24 agosto ha fatto tremare il Centro Italia. Nei confronti dell’uomo è scattata ieri la convalida dell’arresto con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e di resistenza a pubblico ufficiale.

Rendina era stato invitato a lasciare la frazione montana dove risiedeva dopo l’ordinanza di sgombero totale diramata dal Comune di Arquata del Tronto. L’ordinanza è stata emessa dopo le scosse del 30 ottobre 2017 ma, Rendina, si è sempre rifiutato di andarsene. Così, nella giornata di ieri, l’uomo è stato arrestato e processato per direttissima presso il tribunale di Ascoli Piceno per poi essere rimesso in libertà. L’udienza del suo processo è stata rinviata.

Il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, gli aveva notificato una diffida ad andarsene ma Rendina è rimasto in quelle terre divelte dal sisma. L’uomo ha trovato dapprima riparo all’interno di una tenda fornita dalla protezione civile e poi in una di quelle messe a disposizione dai vigili del fuoco. L’avvocato di Rendina, il legale Francesco Ciabattoni, ha ricordato che il suo assistito soffre di una fobia da case in muratura. Per tale motivo continuava a risiedere in tenda. Ad attestare tale fobia c’è anche un certificato medico mostrato dal suo legale durante il processo.

(Foto: FOTOSPOT Agenzia)