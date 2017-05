Torino: madre uccide figlio lanciandolo dal balcone

Èdurato poco più di 24 ore il mistero che ha avvolto la morte di un neonato, il cui corpo è stato rinvenuto da un netturbino di Settimo, un piccolo centro abitato vicino a Torino. Il piccolo è deceduto, con buone probabilità, dopo esser precipitato dal balcone della sua abitazione, posta al secondo piano di un palazzo. Il neonato sarebbe stato gettato dalla madre, Valentina Ventura, una donna di 34 anni.

A confermare quanto accaduto è stata la stessa Ventura, che ha detto agli inquirenti “Sì, sono io la donna che cercate. Sono io la mamma del neonato abbandonato e poi morto”. Inizialmente la 34enne ha cercato di negare quanto fatto, ma nel corso della notte di ieri è crollata e ha confessato tutto: le forze dell’ordine erano comunque pressoché certe della sua colpevolezza. Il piccolo è stato gettato via con il cordone ombelicale ancora attaccato. I primi dubbi circa la sua colpevolezza sono venuti perché la donna continuava ad affermare di non essere incinta: a chiunque le rivolgesse questa domanda, Ventura rispondeva di aver solo un del gonfiore di stomaco.

La 34enne, che convive con il compagno, ha anche un’altra figlia, una bambina di 3 anni. Si pensa che la donna abbia agito da sola e che non ci sia stato l’aiuto di terzi per compiere il delitto.

Il bimbo è morto all’ospedale Regina Margherita, a causa delle profonde ferite.

Il mondo dei social network, che in questi casi spesso rappresenta il peggio del peggio, si è subito levato in una serie di insulti nei confronti della madre del piccolo e sono comparsi sul suo profilo commenti quali “Ma un po’ schifo non ti fai?” e “devi crepare”. Solitamente dietro azioni come l’uccisione di un neonato si può nascondere l’ombra nera della depressione post-partum, una condizione difficilissima da affrontare, che può colpire qualsiasi madre.

Le forze dell’ordine, intanto, proseguono con le indagini, per cercare di capire per quale motivo la donna abbia compiuto un gesto così sconsiderato.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it, lapresse.it]

[foto: repubblica.it]